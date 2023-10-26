Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки

Фінтех і Картки
99
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
24 лютого 2022 року кардинально змінило споживання українців — час на користування медіа збільшився. Якщо у 2021 році сумарно на всі медіа витрачали 3 год 40 хв, то у 2023 році лише на діджитал витрачали до 2 год 50 хв.
Про це розповіла Business Intelligence Expert компанії Kantar Ukraine Оксана Марусич під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI, що відбулася 25 жовтня.
Що саме роблять в інтернеті?
  • 69% сплачували за покупку карткою;
  • 62% користувалися онлайн-банкінгом;
  • 61% користувалися сервісом доставлення речей і товарів;
  • 18% сплачували за сервіс підписки (YouTube, Netflix).
За словами експертки, щодня трохи менше контенту споживають у TikTok (40%), WhatsUp (19%), X (Twitter) (11%), Threads (6%), Tinder (4%).
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
При цьому найбільше зростання від початку війни за часом користування показав Telegram, Twitter та YouTube — на них стали більше витрачати часу або почали користуватися 48% та по 27% респондентів відповідно.

Який контент споживають?

  • 82% переглядають або читають контент на новинних ресурсах;
  • 61% дивляться розважальні відео;
  • 54% переглядають відео політичних та військових експертів;
  • 42% спостерігають за організаціями, журналістами, волонтерами;
  • 41% переглядають відеовлоги медійних персон, блогерів.
За дослідженням Kantar, 69% користувачів використовують YouTube для перегляду розважального контенту, а 70% - Telegram для перегляду новин.
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
До речі, 41% українців звертають увагу на рекламу в соціальних мережах, проте лише 16% довіряють їй. А трохи більше чверті опитаних відзначили, що реклама в соцмережах принесла їм користь за останні 6 місяців.
Покупки у соцмережах:
  • 23% та 22% шукають інформацію про бренди чи товари на YouTube, чи в Instagram;
  • 25% здійснювали покупки через Instagram;
  • 27% слідкують за брендом чи виробником в Instagram.

Як переконатися, що компанія буде успішною в діджиталі?

«Ми бачимо, що за останні роки середня ефективність каналів за вкладом в KPIs брендів значно зростає. Тут впливає багато факторів — як і те, що українці більше часу проводять у соцмережах, так і якість контенту, кращим розумінням аудиторії тощо», — зазначає Марусич.
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
Загалом же соціальні медіа займають четверту позицію за ефективністю в побудові KPIs бренда в цілому та лідирують серед цифрових каналів.
Так, споживачі використовують соціальні медіаплатформи, щоб дізнаватися про нові продукти, а бренди отримують можливості для охоплення ЦА у «точці натхнення».
Крім того, бренди мають можливість безпосередньо продавати через багато соціальних платформ — скорочується шлях до покупки та покращується вимірність продажів.
Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
Експертка наголошує, що кампанії, які викликають позитивні емоції, в 7 разів ефективніші. Емоція відіграє дуже важливу роль при оцінці ефективності впливу діджитал реклами на побудову brand equity. Реклама, яка викликає сильні емоції:
  • стимулює більший long-term brand equity,
  • генерує більший ефект,
  • має більше шансів стати вірусною.
«Аудіальна частина також виходить на перший план, підсилюючи залученість та емоційний зв’язок із брендом. А ще користувачі цінують простоту: в нових реаліях надмірного інформаційного перевантаження, полегшити життя — це новий тренд», — наголосила Марусич.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.