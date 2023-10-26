Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки
24 лютого 2022 року кардинально змінило споживання українців — час на користування медіа збільшився. Якщо у 2021 році сумарно на всі медіа витрачали 3 год 40 хв, то у 2023 році лише на діджитал витрачали до 2 год 50 хв.
Про це розповіла Business Intelligence Expert компанії Kantar Ukraine Оксана Марусич під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI, що відбулася 25 жовтня.
Що саме роблять в інтернеті?
- 69% сплачували за покупку карткою;
- 62% користувалися онлайн-банкінгом;
- 61% користувалися сервісом доставлення речей і товарів;
- 18% сплачували за сервіс підписки (YouTube, Netflix).
За словами експертки, щодня трохи менше контенту споживають у TikTok (40%), WhatsUp (19%), X (Twitter) (11%), Threads (6%), Tinder (4%).
При цьому найбільше зростання від початку війни за часом користування показав Telegram, Twitter та YouTube — на них стали більше витрачати часу або почали користуватися 48% та по 27% респондентів відповідно.
Який контент споживають?
- 82% переглядають або читають контент на новинних ресурсах;
- 61% дивляться розважальні відео;
- 54% переглядають відео політичних та військових експертів;
- 42% спостерігають за організаціями, журналістами, волонтерами;
- 41% переглядають відеовлоги медійних персон, блогерів.
За дослідженням Kantar, 69% користувачів використовують YouTube для перегляду розважального контенту, а 70% - Telegram для перегляду новин.
До речі, 41% українців звертають увагу на рекламу в соціальних мережах, проте лише 16% довіряють їй. А трохи більше чверті опитаних відзначили, що реклама в соцмережах принесла їм користь за останні 6 місяців.
Покупки у соцмережах:
- 23% та 22% шукають інформацію про бренди чи товари на YouTube, чи в Instagram;
- 25% здійснювали покупки через Instagram;
- 27% слідкують за брендом чи виробником в Instagram.
Як переконатися, що компанія буде успішною в діджиталі?
«Ми бачимо, що за останні роки середня ефективність каналів за вкладом в KPIs брендів значно зростає. Тут впливає багато факторів — як і те, що українці більше часу проводять у соцмережах, так і якість контенту, кращим розумінням аудиторії тощо», — зазначає Марусич.
Загалом же соціальні медіа займають четверту позицію за ефективністю в побудові KPIs бренда в цілому та лідирують серед цифрових каналів.
Так, споживачі використовують соціальні медіаплатформи, щоб дізнаватися про нові продукти, а бренди отримують можливості для охоплення ЦА у «точці натхнення».
Крім того, бренди мають можливість безпосередньо продавати через багато соціальних платформ — скорочується шлях до покупки та покращується вимірність продажів.
Експертка наголошує, що кампанії, які викликають позитивні емоції, в 7 разів ефективніші. Емоція відіграє дуже важливу роль при оцінці ефективності впливу діджитал реклами на побудову brand equity. Реклама, яка викликає сильні емоції:
- стимулює більший long-term brand equity,
- генерує більший ефект,
- має більше шансів стати вірусною.
«Аудіальна частина також виходить на перший план, підсилюючи залученість та емоційний зв’язок із брендом. А ще користувачі цінують простоту: в нових реаліях надмірного інформаційного перевантаження, полегшити життя — це новий тренд», — наголосила Марусич.
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