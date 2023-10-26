Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки Вчора 17:20 — Фінтех і Картки

Реклама у діджиталі: що найважливіше для просування бренду, — поради експертки

24 лютого 2022 року кардинально змінило споживання українців — час на користування медіа збільшився. Якщо у 2021 році сумарно на всі медіа витрачали 3 год 40 хв, то у 2023 році лише на діджитал витрачали до 2 год 50 хв.

Про це розповіла Business Intelligence Expert компанії Kantar Ukraine Оксана Марусич під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI , що відбулася 25 жовтня.

Що саме роблять в інтернеті?

69% сплачували за покупку карткою;

62% користувалися онлайн-банкінгом;

61% користувалися сервісом доставлення речей і товарів;

18% сплачували за сервіс підписки (YouTube, Netflix).

За словами експертки, щодня трохи менше контенту споживають у TikTok (40%), WhatsUp (19%), X (Twitter) (11%), Threads (6%), Tinder (4%).

При цьому найбільше зростання від початку війни за часом користування показав Telegram, Twitter та YouTube — на них стали більше витрачати часу або почали користуватися 48% та по 27% респондентів відповідно.

Який контент споживають?

82% переглядають або читають контент на новинних ресурсах;

61% дивляться розважальні відео;

54% переглядають відео політичних та військових експертів;

42% спостерігають за організаціями, журналістами, волонтерами;

41% переглядають відеовлоги медійних персон, блогерів.

За дослідженням Kantar, 69% користувачів використовують YouTube для перегляду розважального контенту, а 70% - Telegram для перегляду новин.

До речі, 41% українців звертають увагу на рекламу в соціальних мережах, проте лише 16% довіряють їй. А трохи більше чверті опитаних відзначили, що реклама в соцмережах принесла їм користь за останні 6 місяців.

Покупки у соцмережах:

23% та 22% шукають інформацію про бренди чи товари на YouTube, чи в Instagram;

25% здійснювали покупки через Instagram;

27% слідкують за брендом чи виробником в Instagram.

Як переконатися, що компанія буде успішною в діджиталі?

«Ми бачимо, що за останні роки середня ефективність каналів за вкладом в KPIs брендів значно зростає. Тут впливає багато факторів — як і те, що українці більше часу проводять у соцмережах, так і якість контенту, кращим розумінням аудиторії тощо», — зазначає Марусич.

Загалом же соціальні медіа займають четверту позицію за ефективністю в побудові KPIs бренда в цілому та лідирують серед цифрових каналів.

Так, споживачі використовують соціальні медіаплатформи, щоб дізнаватися про нові продукти, а бренди отримують можливості для охоплення ЦА у «точці натхнення».

Крім того, бренди мають можливість безпосередньо продавати через багато соціальних платформ — скорочується шлях до покупки та покращується вимірність продажів.

Експертка наголошує, що кампанії, які викликають позитивні емоції, в 7 разів ефективніші. Емоція відіграє дуже важливу роль при оцінці ефективності впливу діджитал реклами на побудову brand equity. Реклама, яка викликає сильні емоції:

стимулює більший long-term brand equity,

генерує більший ефект,

має більше шансів стати вірусною.

«Аудіальна частина також виходить на перший план, підсилюючи залученість та емоційний зв’язок із брендом. А ще користувачі цінують простоту: в нових реаліях надмірного інформаційного перевантаження, полегшити життя — це новий тренд», — наголосила Марусич.

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