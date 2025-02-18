Регулювання та інновації: як стейблкоїни можуть змінити банківський сектор України — Finance.ua

Регулювання та інновації: як стейблкоїни можуть змінити банківський сектор України Сьогодні 14:50 — Криптовалюта

Регулювання та інновації: як стейблкоїни можуть змінити банківський сектор України

Стейблкоїни, цифрові активи, що прив’язані до фіатних валют або інших активів, продовжують завойовувати довіру міжнародних фінансових ринків. Вони забезпечують стабільність, що робить їх важливим інструментом для транзакцій і збереження вартості, особливо у сфері міжнародних переказів і децентралізованих фінансів (DeFi).

Тому стейблкоїни мають значний потенціал розвитку на українському фінансовому ринку та можуть суттєво пожвавити його розвиток і стати драйвером впровадження інноваційних фінансових сервісів.

Про це пише PaySpace Magazine, аналізуючи можливість їхнього впровадження українськими банками, що стало особливо актуальним із наближенням законодавчого врегулювання криптоактивів.

«У перспективі стейблкоїни також здатні створити нові можливості для бізнесу, полегшуючи доступ до фінансів і стимулюючи розвиток цифрової економіки та сегмента e-commerce. Цей інструмент може стати вдалим рішенням для стимулювання швидкого економічного зростання після подолання викликів безпекового характеру», — зазначають аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

За їхніми словами, у банківській і фінансовій сфері поява стейблкоїнів може пожвавити конкуренцію між банками, заохочуючи їх адаптуватися до нових умов і впроваджувати додаткові інновації. Проте в короткостроковій перспективі можливе певне напруження через необхідність регуляторних змін і технічної модернізації інфраструктури, подолання викликів у сфері кібербезпеки, що потребуватиме від операторів фінансового сектору значних інвестицій, включаючи розвиток персоналу.

«Для впровадження стейблкоїнів українським банкам, регулятору та законодавцям доведеться шукати прийнятний компроміс між контрольованою фінансовою ситуацією та розвитком інновацій. Це може бути поетапно, але Україна має рухатися цим шляхом, впроваджуючи нові технології та вже зараз формуючи виважений і чіткий, передбачуваний і логічний регуляторний ландшафт», — пояснили можливі виклики фахівці КИТ Group.

Від банків впровадження стейблкоїнів і рішень на їхній основі вимагатиме значних інвестицій, однак піонери матимуть унікальний історичний шанс буквально захопити і трансформувати ринок, як це відносно нещодавно зробили необанки.

Згідно зі звітами дослідницької компанії Kaiko та нідерландської криптовалютної біржі Bitvavo, впровадження закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA) суттєво змінило ландшафт стейблкоїнів у регіоні. Активи, забезпечені євро, процвітають, а їхні щомісячні обсяги у 2024 році перевищували $300 млн. Найвища активність спостерігалася в листопаді, коли обсяг торгів становив майже $800 млн.

Станом на кінець 2024-го стейблкоїни, сумісні з MiCA, захопили більшу частину європейського ринку. EURC від Circle, EURCV від Societe Generale та EURI від Banking Circle разом утримували 91% частки ринку до листопада.

Криптовалютна біржа Binance стала головним гравцем на регіональному ринку стейблкоїнів, майже зрівнявшись за часткою ринку із Coinbase після лістингу EURI в серпні.

Тим часом платіжна система Visa, яка в жовтні запустила мережу токенізації для банків задля випуску стейблкоїнів, працює з BBVA над пілотним проєктом, а також веде переговори з багатьма іншими банками.

Таким чином, Україна має можливості відкрити стейблкоїни для розвитку фінансової екосистеми та інновацій, аби забезпечити конкурентну перевагу в умовах глобальної цифровізації ринків і розвитку DeFi.

PaySpace Magazine За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.