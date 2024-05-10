Регулятор ЄС розгляне можливість додавання криптовалют на інвестиційний ринок вартістю €12 трлн — Finance.ua
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Регулятор ЄС розгляне можливість додавання криптовалют на інвестиційний ринок вартістю €12 трлн

Криптовалюта
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Регулятор ЄС розгляне можливість додавання криптовалют на інвестиційний ринок вартістю €12 трлн
Регулятор ЄС розгляне можливість додавання криптовалют на інвестиційний ринок вартістю €12 трлн
Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) проводить опитування про те, чи слід включати певні класи активів, зокрема, криптовалюти, до директиви про колективні інвестиції в цінні папери (UCITS).
UCITS — це загальноєвропейська директива, в межах якої в ЄС запускаються колективні інвестиційні фонди.
У документі сказано, що ESMA «просить зацікавлені сторони відповісти на низку запитань, щоб отримати думки про те, яким чином деякі класи активів можуть нести ризики для роздрібних інвесторів». Зокрема, мова йде і про криптовалюти.
У DLNews зазначили, що у разі схвалення останніх як класу активів, це стане кроком для ширшого доступу до криптовалют через фонди UCITS — ринку цінних паперів, що оцінюється у €12 трлн.
«Якщо ESMA переконається в цьому, то це останній крок на шляху до впровадження криптоактивів у Європі, потенційна зміна гри», — заявив експерт з фінансового регулювання Шон Таффі.
Юрист Андреа Панталео додав, що наслідки від включення криптовалют до UCITS будуть більшими, ніж запуск біткоїн-ETF у США.
Відзначимо, опитування регулятора триватиме до 7 серпня 2024 року.
Раніше Європарламент затвердив AML-правила із забороною на анонімність для криптоактивів.

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