Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж — Finance.ua

Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж Вчора 23:27 — Фінтех і Картки

Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж

Центральний банк Філіппін повідомив, що з 1 вересня він призупинить реєстрацію платформ для операцій із цифровими валютами.

Поки що в країні діє система ліцензування бірж. Вони набувають статусу постачальника віртуальних послуг і можуть легально обслуговувати користувачів.

З вересня біржі не зможуть реєструватись на Філіппінах. Причому заборона ліцензування триватиме три роки. Ті, хто встиг подати заявки на реєстрацію до 31 серпня, зможуть отримати право на роботу в країні у звичайному режимі.

Регулятору потрібен час для аналізу обстановки на криптовалютному ринку, який останнім часом став частіше зазнавати турбулентності.

Минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін закликала громадян країни не користуватися послугами криптовалютної біржі Binance. У SEC наголосили, що діяльність цього торговельного майданчика не регулюється владою. Відповідно, держава не зможе забезпечити безпеку інвесторів.

Минулого року Центробанк Філіппін опублікував доповідь, в якій визнав, що в країні зростає кількість громадян, які інвестують у віртуальні валюти.

cryptomisto За матеріалами:

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