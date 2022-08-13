Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж — Finance.ua
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Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж

Фінтех і Картки
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Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж
Регулятор Філіппін з вересня зупинить реєстрацію криптобірж
Центральний банк Філіппін повідомив, що з 1 вересня він призупинить реєстрацію платформ для операцій із цифровими валютами.
Поки що в країні діє система ліцензування бірж. Вони набувають статусу постачальника віртуальних послуг і можуть легально обслуговувати користувачів.
З вересня біржі не зможуть реєструватись на Філіппінах. Причому заборона ліцензування триватиме три роки. Ті, хто встиг подати заявки на реєстрацію до 31 серпня, зможуть отримати право на роботу в країні у звичайному режимі.
Регулятору потрібен час для аналізу обстановки на криптовалютному ринку, який останнім часом став частіше зазнавати турбулентності.
Минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін закликала громадян країни не користуватися послугами криптовалютної біржі Binance. У SEC наголосили, що діяльність цього торговельного майданчика не регулюється владою. Відповідно, держава не зможе забезпечити безпеку інвесторів.
Минулого року Центробанк Філіппін опублікував доповідь, в якій визнав, що в країні зростає кількість громадян, які інвестують у віртуальні валюти.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
cryptomisto
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