Регіони України, де в останні пів року було найбільше туристів — Finance.ua

Регіони України, де в останні пів року було найбільше туристів Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Регіони України, де в останні пів року було найбільше туристів

За перше півріччя 2023 року до бюджету громад надійшло понад 85 млн гривень туристичного збору. Найбільше зростання було на Львівщині та у Києві.

Про це інформує пресслужба Державного агентства з розвитку туризму.

«Туристичний збір в Україні за перші шість місяців поточного року зріс майже на чверть в порівнянні з аналогічним періодом у ковідному 2021 році - 85 млн 471 тис. грн проти 69 млн 453 тис. грн. У минулому році загальна сума турзбору по регіонах за перше півріччя склала майже 89 млн грн», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: ДАРТ

До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли:

найбільше турзбору надійшло до бюджету Львівська області - 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той же період у 2022 році;

бюджет столиці поповнився на 14 млн 171 тис. грн. Ця сума майже на третину менша, ніж за шість місяців минулого року — 20 млн 43 тис. грн;

Закарпатська область заробила 9 млн 53 тис. грн, що трохи більше ніж за аналогічний період торік (8 млн 872 тис. грн);

у Івано-Франківській області сума туристичного збору виявилася меншою, ніж торік — 8 млн 755 тис. грн у 2023 році проти 9 млн 47 тис. грн у 2022 році;

замикає п’ятірку лідерів Дніпропетровська область, до бюджету громад якої надійшло 5 млн 279 тис. грн, що на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року (майже 4 млн грн).

Значно зросли суми туристичного збору в трьох регіонах на заході України:

Чернівецькому — (1 млн 419 тис. грн цьогоріч проти 733 тис. грн торік);

Рівненському — (1 млн 111 тис. грн проти 657 тис. грн);

на Волині (1 млн 253 тис. грн проти 821 тис. грн).

Падіння туристичного збору зафіксовано в 15 регіонах України:

найбільше ця сума скоротилася на Луганщині, де спад становив 100%;

на Херсонщині - 98%;

на Донеччині - 91%;

на Миколаївщині - на 72%.

Також значне скорочення відбулося в Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), м. Київ (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%) Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%), Хмельницькій (6%) та Івано-Франківській (3%) областях.

Зауважимо, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму.

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