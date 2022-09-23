Регіони - лідери із залучення доступних агрокредитів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Регіони - лідери із залучення доступних агрокредитів

Аграрний ринок
59
За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5—7—9» понад тисяча аграріїв залучила більш ніж 3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
У цілому за 2022 р. станом на сьогодні 32 255 аграріїв залучили кредитів на 61,25 млрд грн. З них під посівну кампанію до 1 червня — на суму 38,55 млрд грн. З 1 червня по сьогодні — 22,7 млрд грн.
Читайте також
Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,73 млрд грн.
За минулий тиждень 1 263 аграрії отримали кредитів на 3,18 млрд грн.
Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період є:
  • Київщина — 8,6 млрд грн;
  • Вінниччина — 6,67 млрд грн;
  • Кіровоградщина — 6,16 млрд грн;
  • Дніпропетровщина — 3,96 млрд грн;
  • Одещина — 3,9 млрд грн;
  • Полтавщина — 3,48 млрд грн;
  • Львівщина — 3,47 млрд грн;
  • Чернігівщина — 3,34 млрд грн;
  • Волинь — 3,26 млрд грн;
  • Хмельниччина — 3,17 млрд грн.
«Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. грн до 90 млн грн у межах програми „Доступні кредити 5-7-9“. Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва», — зазначили у відомстві.
Також Уряд затвердив порядок використання 1,5 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів та сільгоспвиробників.
Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.