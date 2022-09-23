Регіони - лідери із залучення доступних агрокредитів — Finance.ua

Регіони - лідери із залучення доступних агрокредитів Вчора 21:00 — Аграрний ринок

За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5—7—9» понад тисяча аграріїв залучила більш ніж 3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики

У цілому за 2022 р. станом на сьогодні 32 255 аграріїв залучили кредитів на 61,25 млрд грн. З них під посівну кампанію до 1 червня — на суму 38,55 млрд грн. З 1 червня по сьогодні — 22,7 млрд грн.

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Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,73 млрд грн.

За минулий тиждень 1 263 аграрії отримали кредитів на 3,18 млрд грн.

Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період є:

Київщина — 8,6 млрд грн;

Вінниччина — 6,67 млрд грн;

Кіровоградщина — 6,16 млрд грн;

Дніпропетровщина — 3,96 млрд грн;

Одещина — 3,9 млрд грн;

Полтавщина — 3,48 млрд грн;

Львівщина — 3,47 млрд грн;

Чернігівщина — 3,34 млрд грн;

Волинь — 3,26 млрд грн;

Хмельниччина — 3,17 млрд грн.

«Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. грн до 90 млн грн у межах програми „Доступні кредити 5-7-9“. Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва», — зазначили у відомстві.

Також Уряд затвердив порядок використання 1,5 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів та сільгоспвиробників.

Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр.

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