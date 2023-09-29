RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року — Finance.ua
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RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року

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RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року
RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року
Чеський приватний залізничний оператор RegioJet хоче листопаді 2023 року запустити поїзд Чоп — Прага.
Про це пише ЦТС, цитуючи голову правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
«RegioJet почне виконувати рейси Чоп — Прага десь з листопада. З перевізником у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп — Прага та Перемишль — Берлін — Ганновер», — зазначив він.
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Лященко додав, що УЗ планує створити власну європейську пасажирську компанію, але поки немає для цього ресурсів.
«Стратегічно ми, звісно, бачимо себе гравцем на цьому полі. З часом може бути створена європейська пасажирська компанія УЗ, так само, як з’явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Проте це доволі складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви», — підкреслив він.
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За словами очільника «Укрзалізниці», RegioJet буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється.
«Нещодавно у нас відбулася зустріч із Радімом Янчуром, власником RegioJet. Ми підтвердили подальші кроки», — підсумував він.
Нагадаємо, що Чеський залізничний оператор RegioJet подав заявку до Управління залізничного транспорту Польщі. Компанія хоче отримати дозвіл на виконання рейсів нічного поїзда у сполученні Перемишль — Ганновер.
Також чеський залізничний перевізник RegioJet і «Укрзалізниця» планують запустити рейси з України до Німеччини. Потяги, ймовірно, курсуватимуть з Києва до Берліна та Ганновера через Лейпциг і Дрезден.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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