RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

RegioJet запустить поїзд Чоп — Прага у листопаді 2023 року

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet хоче листопаді 2023 року запустити поїзд Чоп — Прага.

Про це пише ЦТС, цитуючи голову правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

«RegioJet почне виконувати рейси Чоп — Прага десь з листопада. З перевізником у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп — Прага та Перемишль — Берлін — Ганновер», — зазначив він.

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Лященко додав, що УЗ планує створити власну європейську пасажирську компанію, але поки немає для цього ресурсів.

«Стратегічно ми, звісно, бачимо себе гравцем на цьому полі. З часом може бути створена європейська пасажирська компанія УЗ, так само, як з’явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Проте це доволі складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви», — підкреслив він.

За словами очільника «Укрзалізниці», RegioJet буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється.

«Нещодавно у нас відбулася зустріч із Радімом Янчуром, власником RegioJet. Ми підтвердили подальші кроки», — підсумував він.

Нагадаємо, що Чеський залізничний оператор RegioJet подав заявку до Управління залізничного транспорту Польщі. Компанія хоче отримати дозвіл на виконання рейсів нічного поїзда у сполученні Перемишль — Ганновер.

Також чеський залізничний перевізник RegioJet і «Укрзалізниця» планують запустити рейси з України до Німеччини. Потяги, ймовірно, курсуватимуть з Києва до Берліна та Ганновера через Лейпциг і Дрезден.

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