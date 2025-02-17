Реформа системи інтелектуальної власності в ОПК стане можливістю для зростання економіки — Кубраков
Втілення дорожньої карти реформи у системі інтелектуальної власності в оборонному секторі стане можливістю для економічного зростання, заявив співзасновник We Build Ukraine Олександр Кубраков.
Як передає Укрінформ, про це він зазначив у Фейсбуці.
За словами Кубракова, «сьогодні армія воює тим, що вчора було лише ідеєю. Швидка адаптація до змін та адекватне реагування на виклики — і досі залишається однією із сильних сторін української армії».
Водночас, підкреслив він, в оборонному секторі України відсутня комплексна система управління інтелектуальною власністю та розвитком інновацій. Це уповільнює їх розвиток, обмежує залучення інвестицій та залишає державу найбільш уразливим учасником усього процесу.
Поділитися новиною