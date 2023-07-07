Реформа містобудування: місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді — Finance.ua
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Реформа містобудування: місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді

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Реформа містобудування: місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді
Реформа містобудування: місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді
Реформа містобудування в Україні передбачає, що місцева влада здійснюватиме моніторинг забудови в громадах, мета якого — виявити самочинні об'єкти та протидіяти ним.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Реформа пропонує схожу на британську систему, коли розмежовуються функції ОМС на загальний моніторинг забудови в громаді та безпосередній контроль за будівництвом конкретних об'єктів. ОМС може бути обрано замовником будівництва у якості контролюючого органу. Уся забудова в громаді має бути предметом безперервного моніторингу з боку місцевої влади», — зазначила вона.
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Окремо законопроєктом № 5655 передбачено формування переліків об'єктів, обов’язкових до перевірки. Йдеться про об'єкти, які за результатами програмного аналізу в ЄДЕССБ (цифрова державна система у сфері будівництва) визначені як ризиковані, а також тих, на які надійшли скарги від фізичних та юридичних осіб.
«Самочинний об'єкт, який не виправляє порушення, у кінцевому підсумку переходить під безпосередній контроль ОМС. Також у місцевого самоврядування нарешті з’являється можливість демонтувати незаконні об'єкти актом прямої дії - тобто без рішення суду», — пояснила вона.

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За словами Шуляк, саме місцева влада найбільше залучена до відновлення громад — це й розробка комплексних програм відновлення, комплексних планів просторового розвитку та іншої містобудівної документації. Тож розширення повноважень ОМС завдяки інструментам ефективного моніторингу та протидії самочинному будівництву як ніколи на часі, переконана нардеп.
За матеріалами:
РБК-Україна
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