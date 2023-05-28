Забудовники переписали ціни на житло в Україні: скільки коштують нові квадрати — Finance.ua

Забудовники переписали ціни на житло в Україні: скільки коштують нові квадрати Сьогодні 12:21 — Нерухомість

Забудовники переписали ціни на житло в Україні: скільки коштують нові квадрати

В Україні за час повномасштабної війни у низці регіонів помітно подорожчало нове житло. Так, у Львові та Івано-Франківську ціни зросли більш ніж на 70%, а у Києві, Одесі, Дніпрі - на 40−50%. Вартість первинного житла стабілізувалася, але до кінця року ціни можуть зрости ще на 11%.

По всій країні середні ціни на нові квадратні метри також зросли — через інфляцію та збільшення собівартості будівництва, розповіли експерти ЛУН порталу «Мінфін».

У трійці лідерів за найвищою вартістю квадрата наприкінці весни-2023 знаходяться:

Київ — 46,7 тис. грн за один квадрат;

Львів — 45,4 тис. грн;

Дніпро — 41,7 тис. грн.

«Самі девелопери повідомляють про значно вищі прайси. Втім, зазначають, що вартість квадратного метра залежить від багатьох факторів: регіону, локації, класу житла, інфраструктурного наповнення, ступеня готовності тощо», — йдеться у матеріалі.

Втім, всі учасники ринку вважають, що ціни зростатимуть. Серед причин називають не лише поступове відновлення попиту на житло, а й подорожчання будматеріалів, логістики тощо.

«Цінопаду очікувати не варто. Для цього на ринку нема жодних передумов. До кінця року, думаю, вартість квадратного метра зросте на 6−11%», — зазначила директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.

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