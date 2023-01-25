Рецесія скасовується: Єврозона повернулася до зростання - Financial Times — Finance.ua

Рецесія скасовується: Єврозона повернулася до зростання - Financial Times Сьогодні 09:14

Активність в Єврозоні несподівано повернулася до зростання вперше з червня, згідно з опитуванням, яке може зміцнити рішучість Європейського центрального банку підвищити ставки.

Як повідомляє Financial Times , зведений індекс менеджерів із закупівель Єврозони S&P Global, що відображає активність у сфері виробництва і послуг, виріс до 50,2 в січні з 49,3 в попередньому місяці.

«Стабільність економіки Єврозони на початку року підтверджує, що регіон може уникнути рецесії», — заявив головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон.

Він додав, що побоювання з приводу енергоносіїв ослабли після жовтневого мінімуму, коли ціни впали завдяки щедрій державній допомозі.

Напруженість у ланцюжку поставок також зменшилася, тоді як відновлення китайської економіки допомогло відновити впевненість у більш широких перспективах світової економіки на 2023 рік.

УНІАН За матеріалами:

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