Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото) — Finance.ua

Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото) Сьогодні 22:00 — Фондовий ринок

Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото)

Компанія Realme представила новий бюджетний смартфон V60 Pro з нетиповою для цього сегмента особливістю, якою не можуть похвалитися багато флагманів, включно з iPhone 16 Pro Max за 1200 доларів.

Новинка коштує всього 220 доларів, але захищена від води і пилу за стандартом IP69, а не більш поширеним IP68. Різниця в тому, що у випадку з IP69 додається захист від потужних струменів води і впливу води з високою температурою, пише GSMArena.

Характеристики Realme V60 Pro

Екран: 6,67 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+, частота 120 Гц.

Процесор: MediaTek Dimensity 6300.

Пам’ять: 12 ГБ оперативної і 256/512 ГБ користувацької.

Камери: 8-мегапіксельна селфі і 50-мегапіксельна тильна камера.

Акумулятор: 5600 мАг із зарядкою 45 Вт.

Якщо не брати до уваги нетиповий для цього цінового класу захист від вологи і пилу, апарат також отримав екран з високою герцовкою, швидку зарядку і підвищений обсяг ОЗП, при цьому його ціна ближче до бюджетного, а не середнього сегмента.

Realme V60 Pro поставляється в кольорах Obsidian Gold, Rock Black і Lucky Red. Ціни в Китаї встановлені на рівні 1599 юанів ($221) за версію 12/256 ГБ і 1799 юанів ($249) за версію 12/512 ГБ.

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УНІАН За матеріалами:

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