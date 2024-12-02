Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото) — Finance.ua
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Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото)

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Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото)
Realme випустила новий «бюджетник» з кращим захистом (фото)
Компанія Realme представила новий бюджетний смартфон V60 Pro з нетиповою для цього сегмента особливістю, якою не можуть похвалитися багато флагманів, включно з iPhone 16 Pro Max за 1200 доларів.
Новинка коштує всього 220 доларів, але захищена від води і пилу за стандартом IP69, а не більш поширеним IP68. Різниця в тому, що у випадку з IP69 додається захист від потужних струменів води і впливу води з високою температурою, пише GSMArena.

Характеристики Realme V60 Pro

  • Екран: 6,67 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+, частота 120 Гц.
  • Процесор: MediaTek Dimensity 6300.
  • Пам’ять: 12 ГБ оперативної і 256/512 ГБ користувацької.
  • Камери: 8-мегапіксельна селфі і 50-мегапіксельна тильна камера.
  • Акумулятор: 5600 мАг із зарядкою 45 Вт.
Якщо не брати до уваги нетиповий для цього цінового класу захист від вологи і пилу, апарат також отримав екран з високою герцовкою, швидку зарядку і підвищений обсяг ОЗП, при цьому його ціна ближче до бюджетного, а не середнього сегмента.
Realme V60 Pro поставляється в кольорах Obsidian Gold, Rock Black і Lucky Red. Ціни в Китаї встановлені на рівні 1599 юанів ($221) за версію 12/256 ГБ і 1799 юанів ($249) за версію 12/512 ГБ.
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За матеріалами:
УНІАН
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