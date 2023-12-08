Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею

Технології&Авто
159
Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею
Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею
Компанія Realme представила флагманський смартфон GT5 Pro, який отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3 і функцію розблокування за допомогою долоні.
Про це пише GSMArena.
Пристрій має до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті, а також акумулятор на 5400 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової на 50 Вт.
Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею
Новинка оснащена 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2780×1264 пікселів та максимальною яскравістю в 4500 ніт. У панель вбудовано сканер відбитків пальців.
Цікавою особливістю є технологія розблокування за допомогою долоні. Користувач може виставити долоню перед смартфоном, після чого пристрій розпізнає людину завдяки малюнку ліній.
Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею
Як зазначає Engadget, імовірно, 32-мегапіксельнка селфі-камера спрацьовує для розблокування завдяки ультразвуковому датчику наближення. Також апарат розуміє деякі жести руками, що дозволяє, наприклад, зробити скриншот.
Тилова камера складається з основного сенсора й перескопічного телеобʼєктива на 50 МП кожен, а також із 8-мегапіксельного ультраширокого датчика.
Ціна на Realme GT5 Pro в Китаї становить від 3298 юанів (430 євро) до 4198 юанів (550 євро) залежно від обсягу памʼяті. Поставки почнуться з 14 грудня.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.