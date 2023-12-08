Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею — Finance.ua

Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею Вчора 23:34 — Технології&Авто

Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею

Компанія Realme представила флагманський смартфон GT5 Pro, який отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3 і функцію розблокування за допомогою долоні.

Про це пише GSMArena.

Пристрій має до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті, а також акумулятор на 5400 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової на 50 Вт.

Новинка оснащена 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2780×1264 пікселів та максимальною яскравістю в 4500 ніт. У панель вбудовано сканер відбитків пальців.

Цікавою особливістю є технологія розблокування за допомогою долоні. Користувач може виставити долоню перед смартфоном, після чого пристрій розпізнає людину завдяки малюнку ліній.

Як зазначає Engadget, імовірно, 32-мегапіксельнка селфі-камера спрацьовує для розблокування завдяки ультразвуковому датчику наближення. Також апарат розуміє деякі жести руками, що дозволяє, наприклад, зробити скриншот.

Тилова камера складається з основного сенсора й перескопічного телеобʼєктива на 50 МП кожен, а також із 8-мегапіксельного ультраширокого датчика.

Ціна на Realme GT5 Pro в Китаї становить від 3298 юанів (430 євро) до 4198 юанів (550 євро) залежно від обсягу памʼяті. Поставки почнуться з 14 грудня.

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