Разом з автогазом стало дешевшати і дизпальне — Finance.ua

Разом з автогазом стало дешевшати і дизпальне Сьогодні 21:30

У понеділок, 27 березня, порівняно із п’ятницею, 24 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне пальне марки «Євро» знизилися на 0,1-1,4% до 22,35 і 48,32 гривні за літр, а на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,32 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне пальне знизилися на 1,4% із 48,99 гривні за літр до 48,32 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,1% із 22,38 гривні за літр до 22,35 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у п’ятницю, 24 березня, порівняно із четвергом, 23 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 1,5% до 22,38 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне пальне марки «Євро» збереглися на 48,99 гривні за літр.

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