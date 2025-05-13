Митники розповіли про ситуацію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який блокують поляки — Finance.ua

Митники розповіли про ситуацію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який блокують поляки Сьогодні 10:20

Митники розповіли про ситуацію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який блокують поляки

На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» спостерігається відтік вантажівок через блокування руху польськими протестувальниками.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

«Електронна черга, яка ще вчора (12 травня. — Ред.) налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У „живу чергу“ на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху», — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що за ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише 8 вантажних автомобілів на виїзд з України, тоді як на в’їзд було оформлено 205 транспортних засобів.

У відомстві нагадали, що акція протесту польських перевізників розпочалася 12 травня о 16:00. Протестувальники обмежили рух вантажівок до однієї на годину в обох напрямках.

Основними вимогами польських протестувальників є привернення уваги до проблем транспортних перевезень на території Польщі та повернення дозвільної системи для українських перевізників при в’їзді до Польщі.

Укрінформ За матеріалами:

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