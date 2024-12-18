Ray-Ban Meta отримали переклад мов і аналіз відео у реальному часі — Finance.ua

Ray-Ban Meta отримали переклад мов і аналіз відео у реальному часі Сьогодні 05:45 — Технології&Авто

Ray-Ban Meta отримали переклад мов і аналіз відео у реальному часі

Розумні окуляри Ray-Ban Meta Smart Glasses отримали нові функції штучного інтелекту, серед яких переклад мов у реальному часі, сканування QR-кодів та підтримка Meta AI для відео, повідомляє Techradar.

Оновлення стало частиною презентації на Meta Connect 2024 і не потребує заміни обладнання — нові можливості з’являться на існуючих моделях окулярів.

Що можуть робити окуляри Ray-Ban Meta після оновлення

Переклад мов у реальному часі: Окуляри тепер здатні перекладати мови майже без затримок. Спочатку функція підтримує англійську, іспанську, італійську та французьку мови.

Окуляри тепер здатні перекладати мови майже без затримок. Спочатку функція підтримує англійську, іспанську, італійську та французьку мови. Нагадування на основі зображень: Завдяки функціям ШІ користувачі можуть налаштовувати нагадування про певні дії на основі речей, які вони бачать. Наприклад, якщо ви зав’язуєте шнурки, окуляри можуть нагадати вам про те, що, можливо, варто викинути сміття.

Завдяки функціям ШІ користувачі можуть налаштовувати нагадування про певні дії на основі речей, які вони бачать. Наприклад, якщо ви зав’язуєте шнурки, окуляри можуть нагадати вам про те, що, можливо, варто викинути сміття. Сканування QR-кодів: Тепер окуляри можуть сканувати QR-коди, а інформація відображатиметься у супутньому додатку для Android або iOS.

Тепер окуляри можуть сканувати QR-коди, а інформація відображатиметься у супутньому додатку для Android або iOS. Meta AI для відео: Найамбітніша функція — аналіз відео у реальному часі. Це означає, що ШІ може переглядати те, на що спрямований ваш погляд, і надавати відповіді на запитання.

Оновлення не потребує нового обладнання — функції з’являться на існуючих моделях Ray-Ban Meta Smart Glasses. Однак функція відео в реальному часі може викликати занепокоєння щодо конфіденційності, оскільки дані обробляються негайно з підключенням до Інтернету.

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