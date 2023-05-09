Ракетна атака не завдала пошкоджень електростанціям – "Укренерго" — Finance.ua
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Ракетна атака не завдала пошкоджень електростанціям – "Укренерго"

Енергетика
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Ракетна атака не завдала пошкоджень електростанціям – "Укренерго"
Ракетна атака не завдала пошкоджень електростанціям – "Укренерго"
Вечірня і ранкова ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам. Водночас через обстріли є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових областей.
Про це заявили в «Укренерго».
"Водночас через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областей, які постійно потерпають від ворога.
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Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням", — заявили в держкомпанії.
При цьому виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції.
Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній, додали в «Укренерго».
«На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. У пріоритеті — відновлення рівня надійності енергопостачання споживачів, що потребує значних ресурсів та часу», — резюмували в компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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