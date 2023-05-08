Україна відновила експорт електроенергії в Польщу – «Укренерго» — Finance.ua

Україна відновила експорт електроенергії в Польщу – «Укренерго»
Україна експортує електроенергію в Молдову у нічні та денні години. Також відсьогодні відновився експорт у Польщу.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції», — йдеться в повідомленні.
На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Енергосистема продовжує відновлюватись, але обсяги пошкоджень великі.
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