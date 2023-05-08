Україна відновила експорт електроенергії в Польщу – «Укренерго» — Finance.ua

Україна відновила експорт електроенергії в Польщу – «Укренерго» Сьогодні 19:13 — Енергетика

Україна експортує електроенергію в Молдову у нічні та денні години. Також відсьогодні відновився експорт у Польщу.

«Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції», — йдеться в повідомленні.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Енергосистема продовжує відновлюватись, але обсяги пошкоджень великі.

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