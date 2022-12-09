Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb — Finance.ua

Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb
Американська компанія SpaceX успішно запустила на орбіту 40 супутників комунікаційної компанії-конкурентки OneWeb.
Пр це пише Bloomberg.
OneWeb будує групу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті. Спочатку компанія уклала контракт на запуск усіх супутників на російських ракетах «Союз». Але після вторгнення росії в Україну в лютому тодішній очільник «роскосмосу» Дмитро Рогозин вимагав від OneWeb гарантій, що супутники не використовуватимуться для військових цілей, а британський уряд продасть свою частку.
OneWeb не пристала на ці вимоги «роскосмосу», що їй коштувало $230 млн.
«Раніше цього року я був упевнений, що ми знайдемо спосіб відновити запуски, — сказав Bloomberg генеральний директор OneWeb Ніл Мастерсон. — І я подумав, що ми знайдемо спосіб зробити щось зі SpaceX».
OneWeb уклала угоди про запуск зі SpaceX, Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) та стартапом Relativity.
Після запуску в четвер о 17:27 за місцевим часом із Флориди загальна кількість супутників OneWeb на орбіті досягла 502, що, за словами Мастерсона, дає компанії 80% покриття земної кулі.
Наступні два спеціальні запуски OneWeb із SpaceX заплановані на весну наступного року на додачу до ще одного запуску з ISRO.
Поділитися новиною