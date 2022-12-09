Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb

Технології&Авто
0
Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb
Ракета SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb
Американська компанія SpaceX успішно запустила на орбіту 40 супутників комунікаційної компанії-конкурентки OneWeb.
Пр це пише Bloomberg.
OneWeb будує групу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті. Спочатку компанія уклала контракт на запуск усіх супутників на російських ракетах «Союз». Але після вторгнення росії в Україну в лютому тодішній очільник «роскосмосу» Дмитро Рогозин вимагав від OneWeb гарантій, що супутники не використовуватимуться для військових цілей, а британський уряд продасть свою частку.
OneWeb не пристала на ці вимоги «роскосмосу», що їй коштувало $230 млн.
«Раніше цього року я був упевнений, що ми знайдемо спосіб відновити запуски, — сказав Bloomberg генеральний директор OneWeb Ніл Мастерсон. — І я подумав, що ми знайдемо спосіб зробити щось зі SpaceX».
OneWeb уклала угоди про запуск зі SpaceX, Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) та стартапом Relativity.
Після запуску в четвер о 17:27 за місцевим часом із Флориди загальна кількість супутників OneWeb на орбіті досягла 502, що, за словами Мастерсона, дає компанії 80% покриття земної кулі.
Наступні два спеціальні запуски OneWeb із SpaceX заплановані на весну наступного року на додачу до ще одного запуску з ISRO.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.