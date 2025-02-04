Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев’ять років через судовий процес у росії — Finance.ua

Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев’ять років через судовий процес у росії
Raiffeisen Bank International AG закінчив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у 926 млн євро.
Про це пише Bloomberg.
У виданні зазначають, що причина — резерви у 840 млн євро через судове рішення в росії та додаткові 156 млн євро витрат на судові справи щодо польських валютних кредитів.
Повідомляється, що попри ці втрати, банк оцінив результати 2024 року як задовільні.
«Скорочення бізнесу в росії проходить успішно», — заявив генеральний директор Йоганн Штробль.
Raiffeisen намагається залишити російський ринок уже майже три роки після вимоги Європейського центрального банку закрити місцевий підрозділ. У листопаді банк продав свою білоруську філію.
У своїй діяльності, яка не включає росію та білорусь, прибуток банку за квартал зріс до 128 млн євро.
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