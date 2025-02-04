Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев’ять років через судовий процес у росії — Finance.ua

Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев’ять років через судовий процес у росії Сьогодні 21:25 — Фондовий ринок

Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев’ять років через судовий процес у росії

Raiffeisen Bank International AG закінчив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у 926 млн євро.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що причина — резерви у 840 млн євро через судове рішення в росії та додаткові 156 млн євро витрат на судові справи щодо польських валютних кредитів.

Повідомляється, що попри ці втрати, банк оцінив результати 2024 року як задовільні.

«Скорочення бізнесу в росії проходить успішно», — заявив генеральний директор Йоганн Штробль.

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Raiffeisen намагається залишити російський ринок уже майже три роки після вимоги Європейського центрального банку закрити місцевий підрозділ. У листопаді банк продав свою білоруську філію.

У своїй діяльності, яка не включає росію та білорусь, прибуток банку за квартал зріс до 128 млн євро.

Економічна Правда За матеріалами:

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