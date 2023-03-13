Рахункова палата: за 2,5 року держава отримала 179 млрд ренти за користування надрами — Finance.ua

Рахункова палата: за 2,5 року держава отримала 179 млрд ренти за користування надрами Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Протягом 2020 року — І півріччя 2022 року до державного та місцевих бюджетів надійшло 179 млрд грн ренти за користування надрами.

Зазначається, що частка цього виду ренти за 2,5 роки зросла з 90 до 95% відповідних надходжень до держбюджету. Зростання відбулося завдяки збільшенню ставок в оподаткуванні рентної плати за користування надрами, ціни на природний газ та обсягів видобутку окремих корисних копалин.

Також у 2022 році покращилися ситуація з надходженням ренти від видобутку бурштину. У 2020-2021 роках виконали план лише на 0,6% та 1,5%. Варто зазначити, що планові показники щодо надходження відповідної ренти за вказаний період у Мінфіні розраховували виходячи з оцінки експертів тіньового ринку.

Ситуація кардинально змінилася після затвердження Кабміном форми угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр — за шість місяців 2022 року план виконали на майже 217%.

Щодо галузі газовидобування — у квітні 2022 року профільним підприємствам дозволили не сплачувати податки за видобутий і закачаний до підземних сховищ природний газ на час дії воєнного стану. Окремим законом обмежили ціну на газ власного видобутку.

Так, за травень-липень 2022 року бюджет втратив 800 млн грн від видобування природного газу лише по Дніпропетровській області.

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