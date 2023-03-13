Рахункова палата: за 2,5 року держава отримала 179 млрд ренти за користування надрами — Finance.ua

Рахункова палата: за 2,5 року держава отримала 179 млрд ренти за користування надрами
Протягом 2020 року — І півріччя 2022 року до державного та місцевих бюджетів надійшло 179 млрд грн ренти за користування надрами.
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
Зазначається, що частка цього виду ренти за 2,5 роки зросла з 90 до 95% відповідних надходжень до держбюджету. Зростання відбулося завдяки збільшенню ставок в оподаткуванні рентної плати за користування надрами, ціни на природний газ та обсягів видобутку окремих корисних копалин.
Також у 2022 році покращилися ситуація з надходженням ренти від видобутку бурштину. У 2020-2021 роках виконали план лише на 0,6% та 1,5%. Варто зазначити, що планові показники щодо надходження відповідної ренти за вказаний період у Мінфіні розраховували виходячи з оцінки експертів тіньового ринку.
Ситуація кардинально змінилася після затвердження Кабміном форми угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр — за шість місяців 2022 року план виконали на майже 217%.
Щодо галузі газовидобування — у квітні 2022 року профільним підприємствам дозволили не сплачувати податки за видобутий і закачаний до підземних сховищ природний газ на час дії воєнного стану. Окремим законом обмежили ціну на газ власного видобутку.
Так, за травень-липень 2022 року бюджет втратив 800 млн грн від видобування природного газу лише по Дніпропетровській області.
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