Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн — Finance.ua

Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн Сьогодні 07:27 — Казна та Політика

Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн

Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати за підсумками роботи установи у 2023 році.

Зазначається, що за вказаний час фахівцями інституції перевірені та проаналізовані 771 млрд грн, охоплені контролем 399 об'єктів, за результатами контрольних заходів підготовані і затверджені 59 звітів.

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Згідно з річним звітом, найбільше порушень і недоліків виявлено за такими напрямами:

безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;

доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;

соціальна сфера та охорона здоров’я − 8,4 млрд грн.

Встановлено, що із загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебували в процесі виконання 64,4%.

За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочаті дев’ять досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Три повідомлення Рахункової палати скеровані для приєднання до кримінального провадження.

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Повідомляється, що за 2023 рік інституція зробила важливі кроки для вдосконалення внутрішніх робочих процесів. Зокрема, на сьогодні напрацьована та затверджена низка документів, спрямованих на модернізацію й систематизацію роботи Рахункової палати, посилення її відкритості. Зроблено це завдяки підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення спроможності зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів в Україні».

Під час презентації річного звіту голова Рахункової палати Ольга Піщанська зауважила, що 2023 рік був «роком важливих позитивних змін» у роботі інституції.

За її словами, завдяки цим змінам Рахункова палата довела свою спроможність ефективно реагувати на виклики часу, відповідати запитам суспільства та повною мірою виконувати місію вищого органу аудиту.

«Про це свідчить і покращення основних показників, що характеризують контрольно-аналітичну діяльність Рахункової палати», − додала посадовиця.

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