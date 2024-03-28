Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн — Finance.ua
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Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн

Казна та Політика
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Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн
Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 млрд грн
Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Рахункової палати за підсумками роботи установи у 2023 році.
Зазначається, що за вказаний час фахівцями інституції перевірені та проаналізовані 771 млрд грн, охоплені контролем 399 об'єктів, за результатами контрольних заходів підготовані і затверджені 59 звітів.
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Згідно з річним звітом, найбільше порушень і недоліків виявлено за такими напрямами:
  • безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;
  • доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;
  • соціальна сфера та охорона здоров’я − 8,4 млрд грн.
Встановлено, що із загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебували в процесі виконання 64,4%.
За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочаті дев’ять досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Три повідомлення Рахункової палати скеровані для приєднання до кримінального провадження.
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Повідомляється, що за 2023 рік інституція зробила важливі кроки для вдосконалення внутрішніх робочих процесів. Зокрема, на сьогодні напрацьована та затверджена низка документів, спрямованих на модернізацію й систематизацію роботи Рахункової палати, посилення її відкритості. Зроблено це завдяки підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення спроможності зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів в Україні».
Під час презентації річного звіту голова Рахункової палати Ольга Піщанська зауважила, що 2023 рік був «роком важливих позитивних змін» у роботі інституції.
За її словами, завдяки цим змінам Рахункова палата довела свою спроможність ефективно реагувати на виклики часу, відповідати запитам суспільства та повною мірою виконувати місію вищого органу аудиту.
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«Про це свідчить і покращення основних показників, що характеризують контрольно-аналітичну діяльність Рахункової палати», − додала посадовиця.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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