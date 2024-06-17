Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР — Finance.ua

Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР
Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР.
Про це йдеться у повідомленні Рахункової палати.
Некоректно відображено у звітності 130,5 млн доларів та прогалини в операційному посібнику ведення бухгалтерського обліку.
Ці та інші недоліки формування звітності встановила Рахункова палата за результатами аудиту за 2023 рік фінансової звітності спеціального призначення за проєктом «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».
Проєкт підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).
Звіт за результатами контрольного заходу, який проводився у відповідності до міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSАI), ухвалили на засіданні 6 червня.
Відповідальна за проведення контрольних заходів — голова Рахункової палати Ольга Піщанська.
Проєкт реалізується з кінця 2021 року та загалом передбачає надання позики у 200 млн доларів від МБРР.
Звітність про використання цих коштів готує Міністерство освіти та науки України.
Відтак у Звіті за 2023 рік Рахункова палата рекомендувала МОН усунути ці та інші недоліки до 31.12.2024.
Присутній на засіданні перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець зазначив, що згадані у Звіті рекомендації будуть взяті Міністерством до відома та опрацьовані у визначений термін.
Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт буде оприлюднено на офіційному сайті інституції, а також надіслано Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.
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