Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР — Finance.ua

Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР

Рахункова палата виявила помилки у звітності Міносвіти за результатами використання позики МБРР.

Про це йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Некоректно відображено у звітності 130,5 млн доларів та прогалини в операційному посібнику ведення бухгалтерського обліку.

Ці та інші недоліки формування звітності встановила Рахункова палата за результатами аудиту за 2023 рік фінансової звітності спеціального призначення за проєктом «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».

Проєкт підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Звіт за результатами контрольного заходу, який проводився у відповідності до міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSАI), ухвалили на засіданні 6 червня.

Відповідальна за проведення контрольних заходів — голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Проєкт реалізується з кінця 2021 року та загалом передбачає надання позики у 200 млн доларів від МБРР.

Звітність про використання цих коштів готує Міністерство освіти та науки України.

Відтак у Звіті за 2023 рік Рахункова палата рекомендувала МОН усунути ці та інші недоліки до 31.12.2024.

Присутній на засіданні перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець зазначив, що згадані у Звіті рекомендації будуть взяті Міністерством до відома та опрацьовані у визначений термін.

Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт буде оприлюднено на офіційному сайті інституції, а також надіслано Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.

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