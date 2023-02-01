Рахункова палата нарахувала порушень у роботі ФДМУ на 90 млрд грн — Finance.ua

Рахункова палата нарахувала порушень у роботі ФДМУ на 90 млрд грн Сьогодні 20:45 — Кримінал

Рахункова палата нарахувала порушень у роботі ФДМУ на 90 млрд грн

Фонд держмайна неналежним чином контролював використання та збереження держмайна, що призвело до суттєвих порушень на понад 90 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на результати аудиту ефективності роботи Фонду за 2020-2021 роки.

Зокрема, аудитори вказують на ризики втрати переданого ФДМУ державного майна орієнтовною вартістю понад 56 млрд грн.

Крім того, аудитори Рахункової палати виявили порушення при адмініструванні дохідної частини бюджету — недоплату за результатами фінансово-господарської діяльності на понад 42 млн гривень. Також вони встановили, що майже 11 млн грн Фонд і його регіональні відділення використали непродуктивно, неефективно управляли коштами та майном на понад 33 млн гривень.

Крім цього, виявлено безпідставно нарахована та виплачена зарплата керівнику одного з державних підприємства та трьом заступникам керівника регіонального відділення. Через необґрунтовані управлінські рішення посадових осіб Фонду бюджет втратив понад 2 млн гривень.

Із грудня 2019 року по грудень 2021 року Фонд прийняв до своєї сфери управління 571 держпідприємство, установу та організацію, переважна частина яких недіючі, перебувають у процесі ліквідації та банкрутства або відомості про які відсутні.

Так, наприкінці 2021 року ФДМУ управляв 636 держпідприємствами, установами та організаціями, з яких лише 28% були працюючими. Аудит встановив, що цілісні майнові комплекси держпідприємств Фонд та його регіональні відділення приймали до своєї сфери управління без проведення інвентаризації.

Внаслідок незабезпечення Фондом належного контролю за повнотою і обґрунтованістю показників фінпланів держпідприємств, установ та організацій, у 2020 році лише 46 держпідприємств відрахували частину чистого прибутку до держбюджету із 86, які планували це зробити, у 2021 році — 33 держпідприємства із 84 відповідно. Держбюджет недоотримав більш як 42 млн грн відрахувань частини чистого прибутку.

Аудит також засвідчив, що недобросовісне управління майном ДП «Пуща-Водиця» призвело до укладання у 2006-2015 роках (з подальшими змінами) на невигідних для держави умовах 6 інвестиційних договорів та 2 договорів часткової участі в будівництві.

«Реалізація зазначених договорів створює ризики відчуження активів держпідприємства за орієнтовним розрахунком понад 40 млрд грн. Також зволікання ДП „Пуща-Водиця“ зі зміною цільового призначення сільськогосподарських земель на ділянки для житлової й громадської забудови під час реалізації інвестдоговорів призвело до майже 5 млн грн непродуктивних витрат», — вказує Рахункова палата.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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