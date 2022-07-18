Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд — Finance.ua
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Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд

Казна та Політика
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Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд
Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд
Верховній Раді України пропонують затвердити механізм стягнення з російської федерації компенсації за завдану шкоду Україні через судові процеси.
Відповідний законопроєкт зареєстровано під номером 7520-1.
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Проєктом закону пропонується:
  • обмежити юрисдикційний імунітет іноземних держав у справах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої на території України внаслідок збройної агресії або інших дій чи бездіяльності іноземної держави;
  • встановити альтернативну підсудність для справ про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії;
  • врегулювати порядок повідомлення іноземної держави як відповідача у випадку невиконання нею доручення українського суду про вручення судових документів та неможливості вручення таких документів дипломатичними каналами.
«Проект Закону розроблено з метою надання можливості громадянам України, а також іншим фізичним та юридичним особам, захистити у судах України свої права, пов’язані з відшкодуванням майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації проти України», — йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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