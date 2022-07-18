Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд — Finance.ua

Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд Вчора 16:29 — Казна та Політика

Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд

Верховній Раді України пропонують затвердити механізм стягнення з російської федерації компенсації за завдану шкоду Україні через судові процеси.

Відповідний законопроєкт зареєстровано під номером 7520-1.

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Проєктом закону пропонується:

обмежити юрисдикційний імунітет іноземних держав у справах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої на території України внаслідок збройної агресії або інших дій чи бездіяльності іноземної держави;

встановити альтернативну підсудність для справ про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії;

врегулювати порядок повідомлення іноземної держави як відповідача у випадку невиконання нею доручення українського суду про вручення судових документів та неможливості вручення таких документів дипломатичними каналами.

«Проект Закону розроблено з метою надання можливості громадянам України, а також іншим фізичним та юридичним особам, захистити у судах України свої права, пов’язані з відшкодуванням майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації проти України», — йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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