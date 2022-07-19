Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ — Finance.ua

Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Верховній Раді України пропонують скасувати ввізні мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які ввозяться для Збройних сил.

Про це свідчить законопроект на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується скасувати мита і ПДВ для пасажирських і вантажних автомобілів звичайного типу, що використовуються в оборонних цілях Збройними силами, а також іншими військовими формуваннями.

Відзначимо, для більш дешевих і старих авто більшу частину платежів зазвичай становить акцизний податок.

Довідка Finance.ua:

з 1 липня повернулася плата за митне оформлення автомобілів, які ввозяться на територію України;

після скасування безкоштовного розмитнення у Верховній Раді зареєстрували понад 10 «автомобільних» законопроєктів. Один із них пропонує повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх.

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iTechua За матеріалами:

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