Раді потрібно ухвалити близько сотні законів щодо євроінтеграції — Finance.ua
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Раді потрібно ухвалити близько сотні законів щодо євроінтеграції

Казна та Політика
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Раді потрібно ухвалити близько сотні законів щодо євроінтеграції
Раді потрібно ухвалити близько сотні законів щодо євроінтеграції
Україна вже працює над розробкою законопроєктів, необхідних для подальшої євроінтеграції, найближчим часом Верховна Рада почне їх ухвалювати.
Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів «UAразом».
Ми отримуємо цілу низку тих директив Європейського Союзу, у відповідність до яких нам потрібно прийняти законодавчі акти. Ми зараз працюємо над цим комплексом законопроєктів, думаю, їх буде близько сотні. Я дуже сподіваюсь, що Верховна Рада вже найближчим часом приступить до імплементації цих законодавчих актів у правове поле України.
— Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради

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За його словами, зараз профільні парламентські комітети працюють з відповідними міністерствами над розробкою проєктів таких законодавчих актів.
Стефанчук підкреслив, що ВР попри режим воєнного стану в країні практично щотижня збирається на засідання, ухвалює закони, тому, на його думку, не повинно бути проблем і з ухваленням євроінтеграційних законопроєктів.
Водночас він поінформував, що ВР нинішнього скликання уже ухвалила 81 законодавчий акт, пов’язаний виключно з європейською інтеграцією, назвавши це «абсолютним рекордом».
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Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри розв’язану росією війну Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського Союзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу в ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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