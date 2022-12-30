Рада за рік розглянула майже тисячу законопроєктів — Finance.ua

Рада за рік розглянула майже тисячу законопроєктів Сьогодні 06:36 — Казна та Політика

Рада за рік розглянула майже тисячу законопроєктів

Упродовж 2022 року Верховна Рада відпрацювала 49 пленарних днів, під час яких було розглянуто 975 законопроєктів.

Про це представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі

«У Верховній Раді України за 2022 рік відбулось 49 пленарних днів, під час яких яких Верховною Радою України було розглянуто 975 законопроєктів», — зазначив він.

Представник уряду поінформував, що народні депутати ухвалили в першому читанні 87 проєктів. Окрім того, було ухвалено 399 законів.

Мельничук уточнив, що значну частину ухвалених документів становлять ініціативи Кабінету Міністрів.

Зокрема, за його словами, парламент упродовж року розглянув 173 урядові законопроєкти (18% від загальної кількості розглянутих), ухвалив у першому читанні 29 проєктів законів (33% від загальної кількості ухвалених у першому читанні), а також ухвалив 89 законів (22% від загальної кількості ухвалених законодавчих актів).

Нагадаємо, Верховна Рада у період дії воєнного стану працює в режимі безперервного пленарного засідання.

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Укрінформ За матеріалами:

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