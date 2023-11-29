Рада ЄС погодила виділення ще €194 мільйонів на тренування українських військових — Finance.ua
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Рада ЄС погодила виділення ще €194 мільйонів на тренування українських військових

Світ
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Рада ЄС погодила виділення ще €194 мільйонів на тренування українських військових
Рада ЄС погодила виділення ще €194 мільйонів на тренування українських військових
Рада ЄС погодила виділення додатково 194 мільйонів євро на фінансування Військової допоміжної місії ЄС для України (EUMAM Ukraine), збільшивши загальний бюджет програм підготовки українських військовослужбовців у межах місії до 255 млн євро.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
«Рада ЄС вирішила надати додаткове фінансування для тренування Збройних сил України в межах Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). Така підтримка буде забезпечена через Європейський фонд миру та включатиме надання летального та нелетального обладнання і матеріалів, а також послуги для підтримки тренувальних заходів. Фінансова складова збільшена на 194 мільйони євро, до загальної суми 255 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.
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На сьогодні в межах EUMAM Ukraine пройшли підготовку понад 34 тисячі українських військовослужбовців.
Нагадаємо, ЄС ухвалив рішення про створення Військової допоміжної місії ЄС для України 17 жовтня 2022 року на термін до двох років. У серпні Україна звернулася до ЄС із проханням продовжити дію місії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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