Рада встановила нові рівні ренти на радіочастоти — Finance.ua

Рада встановила нові рівні ренти на радіочастоти Сьогодні 20:30 — Казна та Політика

Рада встановила нові рівні ренти на радіочастоти

Верховна Рада прийняла у другому читанні й у цілому законопроєкт № 10 423 про внесення змін до ПКУ щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України.

Про це повідомив голова фінансового Комітету ВР Данило Гетманцев.

Законопроєктом, зокрема, передбачається:

індексація рентної плати на 17%. Зазначається, що це не вплине істотно на послуги мобільних операторів;

застосування понижувальних коефіцієнтів до 1 вересня 2024 року;

скасування підвищувальних коефіцієнтів із моменту припинення чи скасування воєнного стану;

доповнення платників рентної плати суб'єктами господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром та витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

строк шість місяців, за яким контролюючі органи надають відповідним органам інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, замінити строком три місяці.

За словами депутата, прийняття цього законопроєкту надасть можливість отримати понад 500 млн грн до бюджету, спростить адміністрування контролюючими органами цього податку, забезпечить однаковий підхід до всіх платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім того, законопроєктом передбачено зміни до закону № 1089-ІХ, якими автори пропонують виключити норми щодо надання повноважень КМУ затверджувати методику розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром.

На думку уряду, наявна система стимулювальних підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом є суттєво складною для обчислення та перевірки правильності сплати рентної плати, що ускладнює адміністрування зазначеного податку. Тому виникала необхідність прийняття законодавчих змін, які дозволять забезпечити однаковий підхід до всіх платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, а також спростить адміністрування контролюючими органами цього податку.

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