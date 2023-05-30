Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід" — Finance.ua
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Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід"

Казна та Політика
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Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід"
Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід"
Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством «кол-центрів» та «фінансових пірамід». Рішення підтримали 276 депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

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Зокрема, тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і зовсім були вимушені брати кредити.
«Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством „кол-центрів“, „фінансових пірамід“, а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів», — додали автори проекту.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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