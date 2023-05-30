Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід" — Finance.ua

Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід" Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Рада утворила слідчу комісію для розслідування "кол-центрів" та "фінансових пірамід"

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством «кол-центрів» та «фінансових пірамід». Рішення підтримали 276 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

Зокрема, тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і зовсім були вимушені брати кредити.

«Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством „кол-центрів“, „фінансових пірамід“, а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів», — додали автори проекту.

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