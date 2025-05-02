Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть — Finance.ua

Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть Сьогодні 13:15 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів (№ 9545).

ще один крок на шляху до євроінтеграції. Він запобігає незаконному вилову риби і передбачає раціональне використання та охорону водних біоресурсів. Переконаний: цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі», — «Цей закон —Переконаний: цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі», — прокоментував прийняття документу міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він зазначив, що у законопроєкті визначено основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів і продукції, виробленої з водних біоресурсів, які є в обігу на території України, а також ті, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.

Документ покликаний забезпечити стале управління водними біоресурсами, запобігати незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, сприяти збереженню, раціональному використанню та охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання.

Крім того, в національне законодавство впроваджуються документи, наявність яких є обов’язковим для митного оформлення простежуваних водних біоресурсів та/або продукції з них під час експортно-імпортних операцій та реекспорту, а саме: сертифікатів вилову (Catch Certificate) і реекспорту (Re-export Certificate), свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів.

Що це дасть

Закон дасть змогу створити передумови для забезпечення сталого управління водними біоресурсами та збільшення економічного потенціалу країни;

запобігти незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству;

забезпечити збереження, раціональне використання, відтворення та охорону водних біоресурсів;

сприяти захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання та мінімізації корупційних ризиків;

усунути бар’єри для вільної торгівлі з Європейським Союзом;

забезпечити населення високоякісними продуктами виробленими з водних біоресурсів.

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