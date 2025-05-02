Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть — Finance.ua
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Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть
Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів: що це дасть
Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів (№ 9545).
«Цей закон — ще один крок на шляху до євроінтеграції. Він запобігає незаконному вилову риби і передбачає раціональне використання та охорону водних біоресурсів. Переконаний: цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі», — прокоментував прийняття документу міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Він зазначив, що у законопроєкті визначено основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів і продукції, виробленої з водних біоресурсів, які є в обігу на території України, а також ті, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.
Документ покликаний забезпечити стале управління водними біоресурсами, запобігати незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, сприяти збереженню, раціональному використанню та охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання.
Крім того, в національне законодавство впроваджуються документи, наявність яких є обов’язковим для митного оформлення простежуваних водних біоресурсів та/або продукції з них під час експортно-імпортних операцій та реекспорту, а саме: сертифікатів вилову (Catch Certificate) і реекспорту (Re-export Certificate), свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів.

Що це дасть

Закон дасть змогу створити передумови для забезпечення сталого управління водними біоресурсами та збільшення економічного потенціалу країни;
  • запобігти незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству;
  • забезпечити збереження, раціональне використання, відтворення та охорону водних біоресурсів;
  • сприяти захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання та мінімізації корупційних ризиків;
  • усунути бар’єри для вільної торгівлі з Європейським Союзом;
  • забезпечити населення високоякісними продуктами виробленими з водних біоресурсів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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