Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні скоротився до $861 млн — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні скоротився до $861 млн Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні скоротився до $861 млн

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні скоротився до 861 млн доларів (порівняно з дефіцитом 2,0 млрд доларів у березні 2024 року) насамперед за рахунок надходження грантів від міжнародних партнерів: 2,4 млрд доларів порівняно з 151 млн доларів у березні минулого року.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Водночас від’ємне сальдо торгівлі товарами розширилося за рахунок вищих обсягів імпорту товарів ніж їх експорту.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 3,2 млрд доларів (у березні 2024 року — 1,7 млрд доларів).

У І кварталі 2025 року дефіцит поточного рахунку становив 5,7 млрд доларів (у І кварталі 2024 року — 3,4 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 7,8 млрд доларів (за три місяці 2024 року — 3,2 млрд доларів).

Експорт товарів зріс на 5,3% (у лютому 2025 року зменшився на 15%), імпорт товарів зріс на 20,4% (у лютому 2025 року — на 14,4%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зріс на 18,2%, а їх імпорт — на 21,8%.

Обсяги експорту товарів становили 3,4 млрд доларів.

Більше половини зростання експорту було забезпечено збільшенням експорту продукції металургії на 29,1% (порівняно з лютим — на 45,7%).

Крім того, зріс експорт продовольчих товарів на 4.3% (порівняно з лютим — на 15.5%) за рахунок олій та жирів (на 12.9%), насіння олійних культур (на 7.7%), продуктів харчової промисловості (на 11.3%) та м’ясо-молочних продуктів (на 25.8%); водночас зменшився експорт зернових культур на 5.0%.

Обсяги імпорту товарів становили 6,9 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зріс у 1,5 раза (порівняно з лютим — у 1,8 раза) головним чином за рахунок зростання імпорту газу.

Неенергетичний імпорт зріс на 15,3% (порівняно з лютим — на 14,3%), що забезпечувалося за рахунок усіх компонентів.

Платіжний баланс у березні зведено з профіцитом у 2,4 млрд доларів (у березні 2024 року — 6,4 млрд доларів).

Чисті виплати перед МВФ становили 323 млн доларів (у березні 2024 року чисті залучення становили 157 млн доларів).

Станом на 1 квітня 2025 року обсяг міжнародних резервів становив 42,4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5,2 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2024 році становив 13,4 млрд доларів (7,1% від ВВП) порівняно з 9,6 млрд доларів (5,4% від ВВП) у 2023 році.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2023 році становив 9,8 млрд доларів (5,5% від ВВП) порівняно з профіцитом у 8,0 млрд доларів (5,0% від ВВП) у 2022 році.

За 2023 рік зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом у 9,5 млрд доларів (у 2022 році дефіцит становив 2,9 млрд доларів).

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році становив 8,6 млрд доларів (5,8% від ВВП) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.

У цілому за 2022 рік зведений платіжний баланс сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.