Рада ухвалила закон про збільшення тривалості відпустки військовим — Finance.ua

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Рада ухвалила закон про збільшення тривалості відпустки військовим

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон про збільшення тривалості відпустки військовим
Рада ухвалила закон про збільшення тривалості відпустки військовим
Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо збільшення відпусток військовим.
Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк у Telegram та нардеп Роман Костенко у коментарі УП.
«Рада підтримала законопроєкт № 9378 щодо відпусток військовим. Згідно з ним, військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців», — сказано в повідомленні УП.
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«За» ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 270 депутатів.
Прийнятий законопроєкт є частиною законопроекту № 9342, що стосувався виплат військовим, але його розгляд затягується до липня.
«До другого читання у основному законопроекті (№ 9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому № 9378 немає», — пояснив Железняк.
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Нардеп Роман Костенко зазначив, що спочатку під час дії воєнного стану відпустка взагалі не передбачалася.
«Це ми вже минулого року прийняли, що командир може надавати 10 діб відпустки. Це не обов’язково, може й не надавати. А зараз збільшили до 30-ти», — сказав він.
Нагадаємо, у березні омбудсмен пояснював, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Кожна з них могла тривати не більше 10 днів. Частина щорічної основної відпустки могла бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

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