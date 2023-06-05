Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради — Finance.ua

Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Адвокат Андрій Новак прокоментував рішення Верховної Ради про збільшення доплати військовослужбовцям строкової служби.

Як повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону, в цьому законопроекті йдеться про те, що доплати будуть від двох до шести тисяч для солдатів-строковиків, які зараз перебувають на строковій службі вже понад двох років без ротації.

«Матеріальне становище солдатів строкової служби бажає кращого. І грошове забезпечення там невелике. В нас строкова служба становить один рік. Але враховуючи, що в нас розпочалась війна, оголошено воєнний стан, відповідно ні про який закон щодо демобілізації строковиків мови йти не може. Відповідно нових солдат строкової служби не набирають, старих не звільняють. Тому вони вимушені перебувати в військових частинах у розпорядженні строкової служби», — сказав адвокат.

Він також відмітив, що теоретично армія повинна забезпечувати строковиків необхідним мінімумом для життя.

Законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Крім того, пропонується військовослужбовцям строкової служби щомісячно виплачувати додаткову винагороду в розмірі 6 тисяч гривень.

УНІАН За матеріалами:

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