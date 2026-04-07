Рада ухвалила закон про «промисловий безвіз» із ЄС

Казна та Політика
Україна наближається до взаємного визнання стандартів із ЄС
Верховна Рада 7 квітня ухвалила євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Крок до «промислового безвізу»

Прийняття цього закону є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий «промисловий безвіз») та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Мета документа

Закон спрямований на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання та акредитації з нормами ЄС.
Очікується, що реалізація закону сприятиме:
  • підвищенню рівня безпеки промислової продукції;
  • зміцненню довіри до національних органів сертифікації;
  • створенню умов для розширення експорту до ЄС.
Крім того, ухвалення законодавчих змін сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу.
Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаконопроєктиВерховна РадаЄС
