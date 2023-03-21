Рада ухвалила євроінтеграційний закон про контроль за безпекою авіації — Finance.ua

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про контроль за безпекою авіації Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон, яким запроваджуються зміни щодо контролю за забезпеченням безпеки авіації і дерегуляції господарської діяльності в області цивільної авіації.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону № 6405 проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно пояснювальної записки, метою законопроекту є спрощення доступу на ринки авіаційних перевезень та послуг з наземного обслуговування шляхом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у цій сфері, а також закріплення на законодавчому рівні додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки авіації.

Зокрема, вносяться зміни до Повітряного кодексу України в частині спрощення процедури видачі уповноваженим органом з питань цивільної авіації сертифіката льотної придатності та дозволу на виконання польотів для окремих повітряних суден, імпортованих в Україну.

16 червня 2021 року Кабмін затвердив Державну програму з безпеки польотів. Метою програми було створення ефективної системи управління безпекою польотів на державному рівні та на рівні суб’єктів авіаційної діяльності.

УНІАН За матеріалами:

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