Рада ухвалила важливий «рибний» закон — Finance.ua

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Рада ухвалила важливий «рибний» закон

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства.
Як повідомив у вівторок, 21 березня, народний депутат Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram, за ухвалення цього закону (№ 7616) проголосував 271 депутат.
Метою законопроекту є спрощення процедур доступу до ринку, мінімізація кількості «контактів» під час оформлення дозвільної документації шляхом створення прозорого механізму аукціонних торгів з продажу прав на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення процедури набуття в оренду водних об’єктів для рибогосподарських потреб завдяки скасуванню необхідності отримання погодження Державного агентства водних ресурсів України.
Разом з цим, для договорів оренди, термін дії яких закінчується у період воєнного стану і протягом календарного року після його припинення чи скасування, передбачається норма про автоматичне продовження.
Також пропонується упорядкування правовідносин щодо взяття в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури. На меті також є цифровізація цієї галузі.
За матеріалами:
УНІАН
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