Рада ухвалила важливий «рибний» закон — Finance.ua

Рада ухвалила важливий «рибний» закон Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства.

Як повідомив у вівторок, 21 березня, народний депутат Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram, за ухвалення цього закону (№ 7616) проголосував 271 депутат.

Метою законопроекту є спрощення процедур доступу до ринку, мінімізація кількості «контактів» під час оформлення дозвільної документації шляхом створення прозорого механізму аукціонних торгів з продажу прав на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення процедури набуття в оренду водних об’єктів для рибогосподарських потреб завдяки скасуванню необхідності отримання погодження Державного агентства водних ресурсів України.

Разом з цим, для договорів оренди, термін дії яких закінчується у період воєнного стану і протягом календарного року після його припинення чи скасування, передбачається норма про автоматичне продовження.

Також пропонується упорядкування правовідносин щодо взяття в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури. На меті також є цифровізація цієї галузі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.