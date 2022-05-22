Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД

Вчора 16:20Казна та Політика
453
Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНДРада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД
Верховна Рада 22 травня ухвалила 4 проєкти законів про денонсацію угод з СНД: йдеться, зокрема, про угоди про спільний аграрний ринок та про уникнення подвійного оподаткування.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Так, ВРУ 287 голосами підтримала проєкт закону про вихід з Угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією.
Читайте також
Також прийняли проєкт закону про вихід України з Угоди про спільний аграрний ринок держав-учасниць СНД (287 голосів).
Крім цього, нардепи ухвалили законопроєкт про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні (274 голосами).
А також — про денонсацію Угоди між Україною та рф про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків (292 голосами).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.