Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД — Finance.ua

Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД

Вчора 16:20 — Казна та Політика

Рада ухвалила низку законів про денонсацію угод із СНД

Верховна Рада 22 травня ухвалила 4 проєкти законів про денонсацію угод з СНД: йдеться, зокрема, про угоди про спільний аграрний ринок та про уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Так, ВРУ 287 голосами підтримала проєкт закону про вихід з Угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією.

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Також прийняли проєкт закону про вихід України з Угоди про спільний аграрний ринок держав-учасниць СНД (287 голосів).

Крім цього, нардепи ухвалили законопроєкт про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні (274 голосами).

А також — про денонсацію Угоди між Україною та рф про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків (292 голосами).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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