У Раді відповіли, чому Україна не може розірвати всі угоди з рф та білоруссю — Finance.ua

У Раді відповіли, чому Україна не може розірвати всі угоди з рф та білоруссю

Вчора 06:14 — Казна та Політика

Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з росією та білоруссю. Оскільки є низка таких, що мають залишатися — вони стосуються прав людини.

Про це повідомляє спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Укрінформу».

«Чи можемо ми прибрати (всі угоди. — Ред.)? Вочевидь, ні. Тому що є низка угод, що стосуються прав людини, які мають зберігатися. Наприклад, якщо українці перебуватимуть на території тих держав, а також обміни полоненими — це все відбувається на рівні міжнародних угод. Водночас економічні угоди мають бути скасовані», — пояснив Стефанчук.

Своєю чергою він підкреслив, що Рада вже розглянула дуже багато питань щодо денонсації (розірвання) угод із РФ та Білоруссю.

«Зокрема, угоди про участь України в СНД уже денонсовані. Будемо очікувати загальний перелік. Наприклад, що Міністерство закордонних справ буде вважати за потрібне прибрати в законодавчому полі України», — зазначив Стефанчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.