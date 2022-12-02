Рада спростила для іноземців обмін посвідки на тимчасове проживання в Україні — Finance.ua

Рада спростила для іноземців обмін посвідки на тимчасове проживання в Україні Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон, яким для іноземців спрощено процедуру обміну посвідок на тимчасове проживання після закінчення строку їх дії.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції (№ 4412) підтримали 289 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, буде спрощено процедуру обміну посвідок на тимчасове проживання в Україні у зв’язку із закінченням строку їх дії.

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Також закон врегульовує питання продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які з об’єктивних причин не змогли вчасно це зробити.

Окрім цього, згідно із пояснювальною запискою, закон дозволить узгодити норми законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у сфері міграції, між собою та з нормами законодавства, які передбачають притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

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