Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ — Finance.ua

Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього був в.о. глави МВС та начальником Національної поліції України.

Таке рішення на засіданні 7 лютого підтримав 321 депутат.

Фото: МВС

Наприкінці 1990-х років, Клименко чотири роки був начальником розрахунку ракетної бригади. З 1998 до 2004 року він служив в органах внутрішніх справ психологом, начальником відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області, начальником центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, у грудні 2001 — березні 2002 року Клименко був спецспівробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. Також у 2002 році він служив у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові.

У 2011 році Клименко працював заступником начальника, а потім і начальником управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення (ДКЗ) МВС України. З кінця 2011 року по березень 2014 Клименко обіймав посаду начальника управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України. Потім він очолив весь Департамент кадрового забезпечення.

З 2015 по 2017 рік Клименко також обіймав посаду в ДКЗ, але вже у Нацполіції. У жовтні 2017 року його призначили заступником очільника Національної поліції України — начальником ДКЗ. Наступного року він став заступником глави НПУ, а у вересні 2019 — очолив Нацполіцію.

Довідка Finance.ua:

18 січня 2023 року у Броварах впав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували 9 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

того ж дня уряд призначив начальника Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.