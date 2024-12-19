Рада прийняла за основу законопроєкт щодо розкриття банківської таємниці — Finance.ua

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо розкриття банківської таємниці Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо розкриття банківської таємниці

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 9235 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та встановлення опіки над майном зниклих безвісти.

Про це Верховна Рада повідомила в Телеграмі

Проєкт акту передбачає можливість розкриття банківської таємниці на запити Міністерства юстиції у випадку розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави.

Такі заходи необхідні для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції.

Крім того, документ визначає, що нотаріуси матимуть можливість здійснювати опис майна людини, яка визнана безвісно відсутньою або зниклою за особливих обставин, а також призначати опікуна над таким майном.

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Таким чином, члени сім’ї зниклої особи зможуть законно дбати про майно людини до її повернення.

Нагадаємо, раніше Національний банк України пропонував внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Нацбанк пропонував:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Укрінформ За матеріалами:

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