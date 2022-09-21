Рада прив'язала газову ренту до внутрішніх цін — Finance.ua

Рада прив'язала газову ренту до внутрішніх цін Вчора 10:34 — Енергетика

Рада прив'язала газову ренту до внутрішніх цін

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 7732, яким розрахунок ренти за користування надрами тимчасово прив’язано до внутрішніх цін на газ.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За прийняття законопроєкту № 7732 у першому читанні проголосували 264 нардепів, його ухвалення в цілому підтримали 268 депутатів.

"Через військову агресію російської федерації на території України та її газовий шантаж Європи, ціна на природний газ в Європі почала збільшуватися та досягла рекордних показників — понад 3500 доларів США за 1000 метрів кубічних.

Водночас в Україні було створено заборону експорту природного газу, що призвело до того, що вартість реалізації продукції є в рази нижче ніж ціна, за якою сплачується рента.

В результаті велика частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів газовидобутку, що збільшує залежність від імпорту природного газу в Україну", — йдеться у пояснювальній записці документу.

Законопроєктом пропонують з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Натомість передбачається, що розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:

середньозважена ціна у договорах НАК «Нафтогаз України», укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;

середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її «дочок».

середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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