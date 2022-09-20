Рада погодилася на швидкий розгляд бюджету-2023 — Finance.ua
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Рада погодилася на швидкий розгляд бюджету-2023

Казна та Політика
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Рада погодилася на швидкий розгляд бюджету-2023
Рада погодилася на швидкий розгляд бюджету-2023
Верховна Рада проголосувала за скорочену процедуру прийняття бюджету на 2023 рік.
Про це у своєму телеграм-каналі написав перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Отже найближчими днями відбудеться представлення бюджету, першого тижня жовтня буде голосування за пропозиції депутатів (перше читання), і третього тижня жовтня відбудеться голосування фінальної версії (друге читання та в цілому).
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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