ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ — Finance.ua
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ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ

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ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ
ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ
Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Загалом за постанову про звільнення проголосували 263 депутати, з них 192 від партії «Слуга Народу».
«Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у „турборежимі“», — написав Железняк.
Нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати». Він повідомив, що вже звернувся до президента України з проханням прийняти відставку.

Довідка Finance.ua:

  • Кирила Шевченка призначили головою НБУ влітку 2020 року після того, як його попередник Яків Смолій пішов з посади, заявивши про тиск із боку влади. Очільника державного «Укргазбанку», банкіра з понад 25-річним стажем призначили на посаду з подачі Володимира Зеленського.
  • 6 жовтня голові Нацбанку Кирилу Шевченку, який нещодавно подав у відставку, повідомили про підозру за діяльність під час управління «Укргазбанком». Слідчі виявили протиправну діяльність службовців державного «Укргазбанку», яка призвела до збитків у понад 206 мільйонів гривень;
  • президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.
За матеріалами:
hromadske.tv
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