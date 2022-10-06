ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ — Finance.ua

ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ Вчора 16:33

ВР підтримала звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Загалом за постанову про звільнення проголосували 263 депутати, з них 192 від партії «Слуга Народу».

«Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у „турборежимі“», — написав Железняк.

Нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати». Він повідомив, що вже звернувся до президента України з проханням прийняти відставку.

Довідка Finance.ua:

Кирила Шевченка призначили головою НБУ влітку 2020 року після того, як його попередник Яків Смолій пішов з посади, заявивши про тиск із боку влади. Очільника державного «Укргазбанку», банкіра з понад 25-річним стажем призначили на посаду з подачі Володимира Зеленського.

6 жовтня голові Нацбанку Кирилу Шевченку, який нещодавно подав у відставку, повідомили про підозру за діяльність під час управління «Укргазбанком». Слідчі виявили протиправну діяльність службовців державного «Укргазбанку», яка призвела до збитків у понад 206 мільйонів гривень;



президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.



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