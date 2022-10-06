НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ — Finance.ua

НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ Вчора 13:01 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку у період його керівництва «Укргазбанком».

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ « Укргазбанк », яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень. На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Разом з тим у САП наголосили, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України.

Досудове розслідування триває.

Інфографіка: НАБУ

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