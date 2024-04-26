785 днів Запорізька АЕС у заручниках: увесь світ зобов’язаний чинити тиск на росію — Finance.ua

785 днів Запорізька АЕС у заручниках: увесь світ зобов’язаний чинити тиск на росію Сьогодні 11:44

Президент України Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка трапилася 26 квітня 1986 року, закликав світ чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС від окупантів.

Про це повідомляє Twitter президента.

«Ось уже 785 днів російські терористи тримають у заручниках Запорізьку АЕС. І відповідальність усього світу — чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС та повернення під повний контроль України, а також захист усіх українських ядерних об'єктів від російських ударів», — сказав він.

Це, за словами президента, єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, якими постійно загрожує присутність російських окупантів на ЗАЕС.

Він також нагадав і про окупацію РФ Чорнобильської АЕС у 2022 році.

«У 2022 році росія 35 днів окупувала Чорнобильську АЕС. Російські солдати грабували лабораторії, захоплювали охорону та знущалися з персоналу, а також використовували станцію для проведення подальших військових операцій», — констатував президент.

Зеленський наголосив, що радіація не бачить кордонів та національних прапорів.

«Чорнобильська катастрофа продемонструвала, наскільки швидко можуть виникнути смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною власного здоров’я та життя пом’якшили Чорнобильську катастрофу, ліквідувавши її жахливі наслідки у 1986 році та в наступні роки», — сказав він.

Зеленський додав, що всі пам’ятають самовідданість людей, які рятували життя в 1986 році.

«Ми цінуємо всіх, хто допомагає рятувати життя просто зараз», — резюмував глава держави.

Довідка Finance.ua:

Аварію на Чорнобильській АЕС 38 років тому було визнано найбільшою техногенною катастрофою в історії.

Радіація у 27 країнах, евакуація понад 100 тисяч людей, забруднення п’яти мільйонів гектарів землі та 30-кілометрова зона відчуження. З 600 000 ліквідаторів 10% померло, а 165 000 — отримали інвалідність. І все це спричинила Чорнобильська катастрофа.

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