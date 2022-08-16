Рада підтримала запровадження штрафів за їзду на нечитабельних номерах — Finance.ua

Рада підтримала запровадження штрафів за їзду на нечитабельних номерах Вчора 15:32 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 7365 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів, яким пропонується ввести адміністративну відповідальність для водіїв з номерами, що не читаються, або незаконно встановленими номерами силовиків.

За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати.

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 1213 такого змісту: "Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими), з нанесенням стороннього покриття або застосуванням сторонніх матеріалів, що перешкоджають або ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, а також за вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака, — спричиняють накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, у разі ухвалення законопроєкту водіїв штрафуватимуть за брудні номери та потенційно за незаконне використання номерів прикриття. Адже йдеться про адміністративну відповідальність за «вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку».

Штрафи

У разі, якщо водій вирішив кататися з номерами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або Національної поліції України, його можуть оштрафувати на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ж водія вдруге протягом року зловлять на номерах силовиків, його гаманець схудне на 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім цього, порушник ризикує попрощатися із правами на строк від трьох до шести місяців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.