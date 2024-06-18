Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні — Finance.ua

Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні Сьогодні 21:32 — Казна та Політика

Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні

Верховна Рада підтримала в першому читанні внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Телеграмі

За його словами, законодавча ініціатива № 9316 була підтримана 286 голосами народних депутатів.

Основною метою законопроєкту є поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та ін. під час дії воєнного стану.

Документом пропонується встановити норму щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Також запропоновано, аби під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, були поновлені в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників, у підпорядкуванні яких вони проходять діючу військову службу або прирівняних до них осіб і вище.

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Передбачено, що у разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази щодо особового складу.

«До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається», — йдеться у тексті законопроєкту.

Водночас запропоновано, щоб особа, поновлена у військовому званні, могла користуватися правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Очікується, що ухвалення проєкту закону та його реалізація забезпечить комплектування Збройних Сил України професійно компетентними військовослужбовцями офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави.

Укрінформ За матеріалами:

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